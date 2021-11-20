Ankara'nın Pursaklar ilçesine bağlı Sirkeli Mahallesi'nde 20 Temmuz'da evlerinin bahçesinden kaçan kurbanlığın peşine düşen tıp fakültesi öğrencisi Eker'in cansız bedenine 22 Temmuz'da ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Eker'in ölüm nedeninin anlaşılması için alınan numuneler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yaklaşık 3 ay sonra soruşturma dosyasına gönderilen 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, ileri derecede çürüme nedeniyle yumuşak dokularda ayrıntılı travmanatik değişim analizi yapılamadığı belirtildi.

Ayrıca iç organlarda ayrıntılı makroskopik değerlendirmenin yapılamadığı bilgisine yer verilen raporda, şu tespitlerde bulunuldu:

"İç organların histopatolojik incelemelerinin yapılamadığı, kan ve idrar elde edilemediğinden ayrıntılı toksikolojik analizlerinin yapılmadığı, tespit edilen etil alkolün çürüme ile oluştuğu dikkate alındığında mevcut verilerle kişinin ölümü sebebi ve mekanizmasının bilinemediğine oy birliği ile karar verilmiştir."