Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, yasa dışı avcılığa karşı koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirdi.

Kontrolde; süresi dışında, yasak şekilde ve belgesiz halde avlanan bir kişi tespit edildi.

9 çamurcun ve 3 sakarmeke avladığı belirlenen kişiye 12 bin 360 lira ceza verildi.