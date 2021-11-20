Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çamurcun ve sakarmeke avlayan kişiye 12 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Adana'da yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen kişiye 12 bin 360 lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, yasa dışı avcılığa karşı koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirdi.
Kontrolde; süresi dışında, yasak şekilde ve belgesiz halde avlanan bir kişi tespit edildi.
9 çamurcun ve 3 sakarmeke avladığı belirlenen kişiye 12 bin 360 lira ceza verildi.
Etiketler: Adana Kaçak Avcılık
Son Haberler
- 15:04
- 15:01
- 14:56
- 15:06
- 14:43
Sıradaki Haber
Polislerinden dronlu trafik denetimi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz