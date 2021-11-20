Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 15:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadeniz Sahil Yolu'ndaki kaza trafiği aksattı
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'da tünel içinde kaza yapan tırın yolu kapatması nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım aksadı.
Özbekistan uyruklu Shardiyan Valiev'in kullandığı tır, Karadeniz Sahil Yolu'nun Çömlekçi Tüneli'nde bariyerlere çarptı.
Kaza nedeniyle yolda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da olay yerine gelerek trafik akışının sağlanması için bir süre müdahale etti. Polis ekiplerine talimatlar veren Aydoğan, sürücüleri de dikkatli olmaları noktasında uyardı.
Yaklaşık 3 saat polislerin kontrolünde tek şeritten sağlanan ulaşım, tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Trabzon Trafik Kazası
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