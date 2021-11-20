Özbekistan uyruklu Shardiyan Valiev'in kullandığı tır, Karadeniz Sahil Yolu'nun Çömlekçi Tüneli'nde bariyerlere çarptı.

Kaza nedeniyle yolda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da olay yerine gelerek trafik akışının sağlanması için bir süre müdahale etti. Polis ekiplerine talimatlar veren Aydoğan, sürücüleri de dikkatli olmaları noktasında uyardı.

Yaklaşık 3 saat polislerin kontrolünde tek şeritten sağlanan ulaşım, tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.