Eşi ve 2 çocuğu ile birlikte Aksu'daki seralarına giden baba M.K. kamyonetine binip seradan çıkmak istedi.

M.K. geri manevra yaparken ikiz çocukları olan 3 yaşındaki Asaf ve Aras annelerinin elinden bir anda kurtularak aracın arka kısmına koştu.

Çocuklarını görmeyen babanın aracının arka kısmıyla çocuklarının üzerinden geçmesi sonucu 2 kardeş yaralandı.

Çalkaya Mahallesi Aksu Semt Polikliniğine götürülen çocuklar, buradaki ilk müdahalenin ardından Antalya'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

İkizlerden biri hayatını kaybetti

İkiz çocuklardan durumu ağır olan Asaf, hastanede hayatını kaybederken Aras bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Baba ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.