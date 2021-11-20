Halı sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yapan 50 yaşındaki Ali Sarı, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Sarı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre önce Nizip Belediyesinden emekli olduğu öğrenilen Ali Sarı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sarı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından defnedildi.

Sarı'nın kalp krizi geçirme anı, halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.