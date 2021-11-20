Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Halı sahada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi.
Halı sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yapan 50 yaşındaki Ali Sarı, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Sarı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre önce Nizip Belediyesinden emekli olduğu öğrenilen Ali Sarı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sarı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından defnedildi.
Sarı'nın kalp krizi geçirme anı, halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Etiketler: Gaziantep
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