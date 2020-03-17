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Sivas'ta kar küreme aracı otomobille çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta kar küreme aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Nurettin Yıldız yönetimindeki Sivas Belediyesi'ne ait kar küreme kamyonu ile Dursun Ali Boli idaresindeki otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Organize Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi Mine Boli ve torunu Sudenaz Sağlam yaralandı.
Elinden yaralanan sürücünün tedavisi olay yerinde yapılırken diğer yaralılar ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: SivasSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 11:20
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