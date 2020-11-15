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Sivas'ta kahvehanede oyun oynayan 4 kişiye ceza
[Fotoğraf: Arşiv]
Sivas'ın Zara ilçesinde koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kahvehanede oyun oynayan 4 kişiye ve işletmeciye para cezası verildi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, ilçedeki bir kahvehanede iskambil oynadığını tespit etti.
Polisler, sosyal mesafe kuralına uymayarak iskambil oynayan 4 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira ceza uyguladı.
Kahvehane sahibine ise İl Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 150 lira ceza verildi.
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