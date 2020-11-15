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Düzce'de otomobil fındık bahçesine devrildi: 4 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otomobilin fındık bahçesine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
D-010 kara yolunda Ereğli istikametine seyreden Can Oktay G'nin kullandığı otomobil, Ayazlı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak fındık bahçesine girdi.
Bahçe içinde yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ile araçtaki Mehmet Sabri Y, Emirhan Ü. ve İsmail E. yaralandı.
Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 19:24
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