Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA(Arşiv)]
Kayseri'de emniyet ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıldığını belirledikleri bir eve operasyon düzenledi.
Şüphelilerden M.Ç'yi evin önünde yakalayan ekipler, arama yaptıkları sırada eve gelen O.A'yı da gözaltına aldı.
Evde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 18:46
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