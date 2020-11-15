Kaza, Zonguldak-İstanbul karayolu Kandilli kavşağında meydana geldi.

Yavuz Kargıdanoğlu yönetimindeki otomobil, Uğur Sönmez yönetimindeki otomobille çarpıştıktan sonra takla atarak ters dönüp sürüklendi.

[Fotoğraf: DHA]

Kazada araçtan fırlayan Uğur Sönmez ile diğer araç sürücüsü Yavuz Kargıdanoğlu ve Hatice Kargıdanoğlu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.