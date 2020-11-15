Haber Giriş: Kaynak: DHA
Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, Zonguldak-İstanbul karayolu Kandilli kavşağında meydana geldi.
Yavuz Kargıdanoğlu yönetimindeki otomobil, Uğur Sönmez yönetimindeki otomobille çarpıştıktan sonra takla atarak ters dönüp sürüklendi.
[Fotoğraf: DHA]
Kazada araçtan fırlayan Uğur Sönmez ile diğer araç sürücüsü Yavuz Kargıdanoğlu ve Hatice Kargıdanoğlu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 18:10
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