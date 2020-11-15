Haber Giriş: Kaynak: İHA
Karantinada olması gerekirken otelde yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Koronavirüslü bir hasta ile temaslı olduğu gerekçesiyle karantinada olması gereken kişi, İstanbul’dan gittiği Kastamonu’da otele kayıt yaptırmak isterken yakalandı.
Koronavirüslü bir hasta ile temasta bulunduğu gerekçesiyle karantinaya alınan 26 yaşındaki M.G., karantinada olması gerekirken İstanbul’dan Kastamonu’ya gitti.
Kastamonu’da il merkezinde bir otele yerleşmek için kayıt yaptırdığı sırada karantinada olması gerektiği belirlenen M.G., Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları sorgulamada 26 yaşındaki M.G.’nin korona virüslü hasta ile yakın temaslı olduğu ve karantinayı ihlal ettiği belirlendi. Bunun üzerine M.G., emniyet güçlerince Kastamonu’daki yurda yerleştirildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 17:30
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