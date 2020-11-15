Kaynarca Mahallesi'nde ahşap palet üretimi yapılan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi yapan işçiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.