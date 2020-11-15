Haber Giriş: Kaynak: AA
Koronavirüs tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Burdur'da koronavirüs tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'in hastaneye sevk edildiği açıklandı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in, geçen hafta COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine evde tedaviye alındığı hatırlatıldı.
Ercengiz'in, kan oksijen doygunluğunun düşmesi üzerine Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kontrol amaçlı, gözetim altında tutulabilmesi için sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Genel sağlık durumu iyidir. Tüm vatandaşlarımıza selamı vardır" denildi.
KAMUOYUNA DUYURULUR @orkunercengiz pic.twitter.com/Ea2y0SIhTN— T.C. BURDUR BELEDİYESİ (@burdurbld) November 15, 2020
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 19:33
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