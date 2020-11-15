Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Seferihisar'da tsunaminin izleri siliniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Seferihisar'da hem depremin hem de sonrasında yaşanan tsunaminin yaraları sarılıyor. İlçe, günler sonra turist ağırlamaya başladı. Hafta sonunu fırsat bilenler, ilçeye akın etti. Tsunaminin izlerini silmeye çalışan esnafın yüzü güldü.
6 virgül 6 büyüklüğündeki depreme en yakın yerleşim yeriydi. Depremin ardından cadde ve sokaklar, tsunaminin getirdiği deniz suyuyla doldu. Evler, iş yerleri, araçlar ve tekneler büyük zarar gördü.
İzmir'in turistik ilçesi Seferihisar'da felaketin izleri büyük ölçüde silindi. Sakin şehir unvanlı ilçe, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.
[Fotoğraf: AA]
Sakin şehir taralarını sarıyor
TRT Haber mikrofonuna konuşan bir vatandaş, "Burası sığ bir denizdi hiçbir zaman tsunami olmaz diye düşünüyorduk açıkçası ilk defa böyle bir olay yaşadık" açıklamasını yaptı.
Sığacık'taki pazar tezgahları da günler sonra yeniden açıldı.
Tsunamide çok sayıda teknenin hasar gördüğü marinada ise onarım çalışmaları devam ediyor.
Haber: Gül Benli
Kamera: Volkan Balamir
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 20:53
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