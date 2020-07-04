Sivas'ta 48 yaşındaki Mehmet Kaya yönetimindeki otomobil ile 24 yaşındaki Murat Tike idaresindeki otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Tokat yol ayrımı kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücü Kaya ile aracında bulunan Muharrem Derin olay yerinde hayatını kaybetti.

[Fotoğraf: AA]

Diğer araç sürücüsü Tike ile otomobilinde bulunan Emine Şimşek ağır yaralandı.

Yaralılar Numune hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaya ve Derin'in cenazesi ise otopsi işlemleri için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.