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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Sivas'ta 48 yaşındaki Mehmet Kaya yönetimindeki otomobil ile 24 yaşındaki Murat Tike idaresindeki otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Tokat yol ayrımı kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücü Kaya ile aracında bulunan Muharrem Derin olay yerinde hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA]
Diğer araç sürücüsü Tike ile otomobilinde bulunan Emine Şimşek ağır yaralandı.
Yaralılar Numune hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaya ve Derin'in cenazesi ise otopsi işlemleri için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: sivas trafik kazası sivas haber trafik KazasıSon Güncelleme: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 22:08
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