Sakarkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter ve 1 uçak havadan, 11 arazöz ve 6 su ikmal aracı karadan müdahale etti.

[Fotoğraf: AA]

İlk defa Mİ 26 yangın söndürme helikopteri kullanıldı

Kısa süre önce Milas'a konuşlandırılan dünyanın en büyük helikopteri unvanına sahip olan Mİ 26 yangın söndürme helikopteri de ilk defa kullanıldı.

Yangın söndürme helikopterleri 2,5 ton su taşıma kapasitesine sahipken bir seferde 15 ton su taşıyabilen Mİ 26 helikopteri, çalışmalara sağladığı yüksek katkıyla ilk görevinde göz doldurdu.

[Fotoğraf: AA]

Havadan ve karadan sürdürülen müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 4,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.