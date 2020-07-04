Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da Spil Dağı eteklerinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Şehzadeler ilçesi Ağlayan Kaya mevkisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri ve 4 arazöz sevk edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarla yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Manisa orman yangını manisa haberSon Güncelleme: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 18:28
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