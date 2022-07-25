Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kale köyünde bir çoban, kamyonetle hırsızlık amacıyla geldiklerini iddia ettiği 3 kişiye av tüfeğiyle ateş etti.

Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler, vurulan kişilerin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli çoban, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.