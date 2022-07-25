Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 06:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta çoban hırsızları av tüfeğiyle öldürdü
Sivas'ta bir çoban, otlattığı hayvanları çalmaya geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kale köyünde bir çoban, kamyonetle hırsızlık amacıyla geldiklerini iddia ettiği 3 kişiye av tüfeğiyle ateş etti.
Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye giden ekipler, vurulan kişilerin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheli çoban, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Sivas
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