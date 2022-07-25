Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 04:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
H.V.G. yönetimindeki otomobille karşı yönden gelen A.Ç. idaresindeki otomobil, Ulubey-Uşak kara yolunun 13. kilometresinde çarpıştı.
Kazada A.Ç. yönetimindeki otomobil devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerle devrilen otomobildeki M.E.A., ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Uşak Trafik Kazası
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