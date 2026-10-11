BelgeNet ile 35 bin ağaç kurtuldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin dijital altyapısını inşa eden kuruluşlardan TÜRKSAT AŞ'nin geliştirdiği belge yönetim sistemi BelgeNet'e ilişkin bilgi verdi.

BelgeNet'in kurumlardaki bürokratik süreçleri hızlandırmak ve kağıt israfını önlemek amacıyla geliştirilen elektronik belge yönetim sistemi olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Tasarruf sağlamak ve bürokratik süreçleri hızlandırmak amacıyla TÜRKSAT tarafından geliştirilen ve kısa sürede kamunun ortak çalışma platformu haline gelen BelgeNet'i kullanan kurum sayısı Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere 120'ye ulaştı. Kamu kurumlarında tüm işlemleri dijital hale getiren BelgeNet ile tonlarca kağıt israfının önüne geçildi. BelgeNet ile 35 binden fazla ağaç kesilmekten kurtuldu. Sistem sayesinde 600 tonun üzerinde kağıt tasarrufu sağlanırken yazıcı ve toner masraflarından da yüzde 60 tasarruf edildi. BelgeNet ile kamuda kağıt devri bitti, ormanlar nefes aldı." diye konuştu.

Uraloğlu, BelgeNet ile kamuda çevreci dönüşüme imza atıldığına işaret ederek, evrak yönetimini dijital hızla buluşturan tamamen yerli ve milli BelgeNet'in, bugün Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere kamu ve özel kurumların vazgeçilmezi haline geldiğini söyledi.

Vatandaşların devlet dairelerinde en çok karşılaştığı "Evrak imzada bekliyor" gibi ifadelerin ve işlemlerin uzamasına neden olan bürokratik gerekçelerin BelgeNet'in mobil uygulamasıyla tamamen ortadan kalktığını vurgulayan Uraloğlu, "Geliştirilen uzaktan erişim ve mobil imza teknolojisi sayesinde kurum yöneticileri ofis dışında olsalar dahi cep telefonları üzerinden evrakları anında inceleyip güvenle imzalayabiliyor. Süreçlerin mekandan bağımsız olarak kesintisiz işletilmesini sağlayan BelgeNet ile vatandaşın onay veya resmi yazı beklerken kaybettiği haftalar da saniyelere düştü." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, aktif kullanıcı sayısı 1 milyon 100 bini bulan sistem sayesinde 1 milyarın üzerinde resmi evrağın fiziksel olarak masadan masaya dolaşması yerine saniyeler içinde dijital ortamda üretildiğini bildirdi.

"Devletin kurumlarını dijital otoban üzerinden birbirine bağlıyor"

Sadece ormanları korumakla kalmayan sistemin, "Bulut BelgeNet" seçeneğiyle de kurumları milyonlarca liralık donanım ve sunucu yatırımı maliyetlerinden kurtardığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kurumların TÜRKSAT'ın yüksek güvenlikli bulut mimarisi üzerinden ek hiçbir donanım yatırımı yapmadan sisteme hızla entegre olabilmesi sayesinde kamu kaynaklarının etkin kullanımı da sağlanıyor.

Güvenlik ve mevzuata uyum konusunda da kurumların sıfır riskle çalışmasını sağlayan BelgeNet, Resmî Yazışma Kuralları, Gizlilik Dereceli Belgelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Elektronik İmza Kanunu dahil tüm yasal standartlarla yüzde 100 uyumlu olarak sürekli güncel kalıyor.

Türkiye'nin tek TS EN ISO 9241 ergonomi belgesine sahip elektronik belge yönetim sistemi unvanını taşıyan platform, aynı zamanda TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi Standardı ve T1 tadiline uyumlu olarak çalışıyor. Kurumların kendi insan kaynakları yazılımlarıyla tam entegre çalışan sistem, devletin tüm kurumlarını dijital bir otoban üzerinden birbirine bağlıyor."