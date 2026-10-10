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Bilim Teknoloji
AA 10.10.2026 20:02

Bakan Kacır: IAC 2026, bugüne kadarki en büyük ve en görkemli uluslararası uzay kongresi oldu

Bakan Kacır, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC 2026) kapanış etkinliğini Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiklerini belirterek, kongrenin bugüne kadarki en büyük ve en görkemli uluslararası uzay kongresi olduğunu söyledi.

Bakan Kacır: IAC 2026, bugüne kadarki en büyük ve en görkemli uluslararası uzay kongresi oldu
[Fotograf: AA]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, IAC 2026'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

IAC 2026'nın kapanış etkinliğini Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiklerini belirten Kacır, "Geride bıraktığımız hafta boyunca, küresel uzay ekosisteminin önemli paydaşlarını Antalya'da bir araya getiren son derece kapsamlı ve başarılı bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Uzay ajansları, bilim insanları, mühendisler, astronotlar, önde gelen teknoloji şirketleri, girişimler, yatırımcılar, öğrenciler ve genç profesyoneller aynı çatı altında buluştu." ifadesini kullandı.

Kacır, kongrede bilim ve keşiften uydu ve fırlatma teknolojilerine, insanlı uzay uçuşlarından dünya gözlemine kadar geniş bir konu yelpazesini ele aldıklarına dikkati çekerek, kongrede uzay ekonomisini, sürdürülebilirliği ve uluslararası işbirliğinin giderek artan önemini değerlendirdiklerini kaydetti.

Aynı zamanda uzayın, gelecek yıllarda insanlığın ekonomik, bilimsel ve teknolojik geleceğine yön vermedeki rolünü ele aldıklarını aktaran Kacır, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"IAC 2026 bugüne kadarki en büyük ve en görkemli uluslararası uzay kongresi oldu. Kongrenin Türkiye'ye kazandırılmasına sundukları katkılardan dolayı Uluslararası Uzay Federasyonuna, Türkiye Uzay Ajansına, SAHA İstanbul'a, tüm paydaşlarımıza, ayrıca ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından Antalya'ya gelerek bizlere katılan tüm kurumlara, şirketlere, bilim insanlarına, astronotlara, girişimcilere ve gençlere teşekkür ediyorum. Himayelerini her daim gördüğümüz saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın açılış törenine teşrif ederek dünyayla paylaştığı mesajlar, kongreye çok büyük bir anlam kazandırdı."

Kacır, Türkiye olarak "Yeryüzünde barış, uzayda barış" dediklerinin altını çizerek, uzayın bir çatışma alanı değil, barış için, refah için, insanlık yararına işbirliklerinin yürütüldüğü, elde edilen kazanımların tüm insanlığın faydasına sunulduğu bir saha olmaya devam etmesini önemli gördüklerini vurguladı.

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Mehmet Fatih Kacır Milli Uzay Programı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzay Çalışmaları
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