Sitede "çöp" alarmı: 4 kamyon atık temizlendi

Karabük Mahallesi'ndeki bir sitede dairesi bulunan N.Ş. ile oğlu M.Ş. uzun süredir topladıkları kartonları sitenin bahçesine getirerek istifledi.

Bir süre sonra kartonların çocuk oyun alanlarına kadar yayılması ve yangın riski oluşturması üzerine site sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine bölgeye Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis güvenlik önlemi alırken, site içerisinde biriktirilen karton ve çöpler ekipler tarafından toplanarak kamyonlara yüklendi.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 4 kamyon karton ve çöp bölgeden kaldırılırken, temizlik çalışmasını gören anne ve oğlu ekiplere tepki gösterdi.