Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi'nde Yalçın Ö. yönetimindeki otomobil ile Gülçin K. idaresindeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, özel güvenlik görevlisi Yalçın Ö. ve yanındaki iş arkadaşı Olgun Y. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Diğer otomobildeki Gülçin K. ve Yağmur Y. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yaralılardan Gülçin K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada park halindeki iki otomobil de hasar gördü.