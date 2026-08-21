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Türkiye
AA 21.08.2026 05:32

Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi'nde Yalçın Ö. yönetimindeki otomobil ile Gülçin K. idaresindeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, özel güvenlik görevlisi Yalçın Ö. ve yanındaki iş arkadaşı Olgun Y. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Diğer otomobildeki Gülçin K. ve Yağmur Y. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yaralılardan Gülçin K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada park halindeki iki otomobil de hasar gördü.

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