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Türkiye
AA 20.08.2026 23:16

Giresun'da selde kaybolan kişinin cansız bedeni Trabzon'da bulundu

Trabzon'da dün denizde bulunan cansız bedenin, Giresun'da selde kaybolan Mehmet Akkaya'ya ait olduğu belirlendi.

Giresun'da selde kaybolan kişinin cansız bedeni Trabzon'da bulundu
[Fotograf: AA]

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, 13 Ağustos'ta yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle Keşap ilçesi Karadere köyü mevkisinde Karabulduk Deresi'nin taşması sonucunda suya kapılan araçtaki 3 kişiden birinin kendi imkanlarıyla kurtulduğu, kaybolan 2 kişiyle ilgili arama kurtarma çalışmaları başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, ilk günden itibaren yürütülen titiz arama faaliyetleri neticesinde, 16 yaşındaki Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'nun cesedinin 18 Ağustos'ta dere kenarında bulunduğu aktarıldı.

Giresun'da kayıp 2 kişiyi bulmak için ekipler seferber oldu
Giresun'da kayıp 2 kişiyi bulmak için ekipler seferber oldu

Arama faaliyetleri devam ederken, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün denizde bulunan cesedin, kayıp Akkaya'ya ait olabileceğinin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, kesin kimlik tespiti için adli tıp sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Adli Tıp Kurumundan bugün gelen rapor sonucunda, bulunan cansız bedenin Akkaya'ya ait olduğunun kesinleştiği bildirildi.

Bu doğrultuda arama kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığı belirtilen açıklamada, hayatını kaybeden kişilere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilendi.

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