Türkiye
Şişli'de bir binanın balkonu çöktü27 Eylül 2019 Cuma 10:24 - Son Güncelleme 27 Eylül 2019 Cuma 10:47
Şişli Fulya Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın 4'üncü katında bulunan balkon meydana gelen artçı depremler sonrasında çöktü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay Beşiktaş Fulya Mahallesi Pehlivan sokakta bulunan 5 katlı bir binada sabah saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle bir alt katın balkonuna çöktü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: şişli fulya mahallesi deprem