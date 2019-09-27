Olay Beşiktaş Fulya Mahallesi Pehlivan sokakta bulunan 5 katlı bir binada sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle bir alt katın balkonuna çöktü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Kaynak: DHA