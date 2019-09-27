Geleceğe umutla bakan dört başarılı genç: Dilan Onğulu, Emine Avcu, Ahmet Serdar Demir ve Muammer Can Demirci… Engelleri yüzerek aşıyorlar… Haftanın altı günü havuzda antrenman yapıyorlar. Bugüne kadar katıldıkları yarışmalardan pek çok madalyayla döndüler. Hedefleri, önümüzdeki yıl yapılacak şampiyonalarda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek.

Ülkemizi temsil edecekler

Aynı amaç etrafında buluşan bu gençlerin başarısında, kendini engelli ve özel çocukların yüzme eğitimine adayan Dr. Duran Arslan’ın büyük payı var.

İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğü Engelli Yüzme Antrenörü Dr. Duran Arslan, halen Beylikdüzü İlçe Spor Müdürlüğünde 100'ün üzerinde bedensel engelli ve özel çocuğa ders veriyor. Arslan, yürüttüğü çalışmalarla ilgili olarak şöyle konuşuyor:

“Bu yıl bildiğiniz gibi Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk Dünya Şampiyonası'nda madalya aldı. Bu sporcularımız da seneye yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'ndan inşallah madalyayla dönecek. Ülkemizi temsil edecekler. Bu sporcularımız yaklaşık 2 yıldır havuzumuzda eğitim almakta. Dördü aynı zamanda üniversite eğitimlerine de devam ediyor. Biz havuza gelen çocuklarımızın sadece yüzme eğitimleriyle ilgilenmiyoruz. Bir taraftan çocukların akademik yaşamlarına da katkı sağlamaya çalışıyoruz.”

Tesadüften şampiyonluğa: Dilan Onğulu

Engel tanımayan gençlerden biri Dilan Onğulu… 24 yaşında bir üniversite öğrencisi. Doğuştan kolları ve bacakları yok. Ancak engeli onun yüzmesine, hatta önemli başarılara imza atmasına mani olmamış. Türkiye yüzme şampiyonlarında 7 altın madalya kazanmış. Dilan Onğulu, başarılarla dolu hikayesinin bir tesadüfle başladığını anlatıyor:

“Yüzmeye birkaç yıl önce protezlerimi yaptırmaya gittiğimde Duran Hoca’nın bir arkadaşının beni görmesiyle tesadüfen başladım. Yaklaşık üç yıldır yüzüyorum. İki kere Türkiye şampiyonu oldum. Şimdi önümüzde yeni bir Türkiye Şampiyonası var. Onda da derecelerimizi yapacağız. Ardından Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi güzel bir şekilde temsil etmek istiyoruz.”

22 yaşında yüzmeyi öğrenen şampiyon: Emine Avcu

Doğuştan sol kolunun yarısı ve iki bacağı olmayan Emine Avcu’nun Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda 5 birinciliği, dünya şampiyonalarında ise 4 derecesi bulunuyor. O da aynı zamanda bir üniversite öğrencisi. Avcu, yüzme macerasına başlamasını şöyle anlattı:

“Her insanın hayatta varoluşunun bir sebebi vardır. ‘Emine senin de hayatta varoluşunun bir sebebi var, onu ortaya çıkarmalısın’ dedim. Spor dallarını araştırdım. Sonra yüzmeyi tercih ettim. Yüzmeye başlayalı daha bir buçuk sene oldu. Haftanın 6 günü antrenman yaparak dünya barajlarını geçtim. 22 yaşıma kadar hiç suya girmemiştim bile. Duran Hoca’nın sayesinde doğru tekniklerle, yavaş yavaş kısa sürede dünya barajlarını geçtim.” Emine Avcu, azminin büyüklüğünü, “İnsanın engeli sadece düşüncesindedir” sözleri ile ortaya koyuyor.

Engelli kaldı ama hayattan geri kalmadı: Ahmet Serdar Demir

Ahmet Serdar Demir’in hikayesi diğerlerinden biraz farklı. Onun engeli doğuştan değil. Sığ suya balıklama atladıktan sonra boynunu kırmış. Ardından uzun süre tedavi görmüş. Yedi yıllık tedavi bittikten sonra ise spor hayatı başlamış.

“Yeni başlamama rağmen derecelerim çok iyi. Bu sene ekim ayında Türkiye şampiyonamız var. Hedefimiz Türkiye şampiyonluğuyla sınırlı değil. Avrupa barajlarını geçip ülkemizi en iyi şekilde Avrupa’da temsil etmek istiyoruz.”

Spor yapmak Ahmet Serdar Demir’in hayatını değiştirmiş. Havuzdaki azmi sayesinde Türkiye çapında ikişer ikincilik ve üçüncülük derecesi kazanmış. Şimdi yeni madalyalar için kulaç atmayı sürdürüyor ve şöyle diyor:

“Spor fiziksel açından beni çok fazla güçlendirdi. Sosyal açından üniversiteye başlama sebep oldu. Hedeflerim var. Onları gerçekleştirmek için çok büyük bir aracı oldu. Bunun için çok mutluyum.”

Madalya avcısı: Muammer Can Demirci

Türkiye’yi 2020’deki paralimpik olimpiyatlarda temsil etmek için hazırlanan isimlerden biri de Muammer Can Demirci… O, diğer üçünün aksine bedensel bir engele sahip değil; otizmli özel bir sporcu. Yedi yıldır yüzüyor. Pek çok madalyanın ve rekorun sahibi. Aynı zamanda yüzme, koşma ve bisiklete binme etaplarından oluşan Ironman Yarışları’nda gösterdiği başarıyla bu unvanın da sahibi.

Demirci, bugüne kadar imza attığı başarıları coşkuyla anlatıyor:

“Türkiye şampiyonuyum. Avrupa ikincisiyim. İstanbul ve Çanakkale Boğazı’nı geçtim. Ironman Yarışmalarına katıldım. Maraton da koşuyorum, bisiklete de biniyorum. Herkesi geçerim.”

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu