Bölücü terör örgütü, onu kanlı bir eylemde kullanacaktı ancak o hayatta kalmak istedi ve terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine sığındı.

"Canlı bomba yapacaklardı"

Kan donduran bu ifadeler, teslim olan eski bir örgüt mensubuna ait:

"'Biz seni bomba yapacağız.' dedi. Canlı bomba... 'Seni o aracın içerisine alıp götüreceğiz. Ailene de sahip çıkacağız.' dedi. Zorla yapmaya çalıştılar. Zaten gün, tarih ve saatini bile verdiler. Artık zaten öleceğimi biliyordum. Onun için 2 gün kala artık patlama zamanı geldiğinde orada bir fırsatını buldum, kaçtım.

Canlı bomba içerisinde bir eylem düşündüler, fedai eylem canlı bomba... Bir karakolun ya da devletin bir kamu güvenlik güçlerinin kaldığı bir kitlede bir toplulukta aracın içerisinde 16 ton TNT bombayla... 'Seni götürüp orada fedai eylem yapacaksın ve sözde örgütün en değerli bir şehidi olacaksın.' dedi. Örgütün istediği benim orada paramparça olmamdı."

"Evlenme vaadiyle kandırıldım"

Etkin pişmanlık yasasından faydalanan eski örgüt mensubu, terör örgütünün gençleri nasıl tuzağa düşürdüğünü de anlattı:

"Beni örgüte kazandırmak için sözde 'Ben dağa çıkacağım. Sen de gelir misin?' dedi. Burada beni kullandı. Sevgisini kullandı. Tabii bu da HDP'nin gerçek yüzüdür. İşte kızları kullanıp gençlere karşı, kandırıp sözde kendilerine aşık, sevgi üzerine kurup kırsala göndermek."

"Örgüte katılım HDP üzerinden"

Terör örgütünden kaçan genç, çarpıcı bir bilgi de paylaştı. HDP'lilerin örgütten eleman kazandırma karşılığında para aldığını söyledi:

"HDP'liler ile örgüt mensuplarının kırsal alanına, bölgeye gittiğimizde beni orada o örgüt mensuplarına teslim ettiler. Örgüt mensupları beni onlara getirdikleri için aracı oldukları için, kendi gözlerimle şahit oldum, HDP'nin çalışanlarına 15 bin lira verdiler."

Kaynak: TRT Haber