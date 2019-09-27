Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi27 Eylül 2019 Cuma 08:59 - Son Güncelleme 27 Eylül 2019 Cuma 09:21
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla, sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışmasıyla Gara bölgesinde hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla sözde özel güç unsuru 2 PKK’lı terörist kullandıkları araç içerisinde etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/8XXug7wiw5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 27, 2019
Hava harekatıyla, sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı teröristin kullandıkları araç içerisinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: AA