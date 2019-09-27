İstanbul'da 26 Eylül'de saat 13.59'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı şoklarla endişelenen çok sayıda vatandaş, geceyi sahil ve parklarda geçirdi.

Zeytinburnu'nda sahile çadır kurdular

Zeytinburnu'nda Dr. Ziya Gün Parkı'nda toplanan bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirmek için çadır kurarken, bazıları da yanlarında getirdikleri yorgan ve battaniyelerle uyudu.

Bazı vatandaşlar, deprem nedeniyle korktukları için sahile çadır kurduklarını ve burada sabahlayacakların söyledi.

"17 Ağustos'u da yaşadığım için asla eve girmeyi düşünmüyorum"

Esenyurt Kıraç mahallesinde bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı da deprem nedeniyle tedirginlik yaşayan vatandaşların tercih ettiği yerlerden birisi oldu.

Geceyi parkta geçirmek için ailece geldiklerini belirten Anıl Genç, şöyle konuştu:

"Eve gittim önce. Artçı olunca apar topar tekrar buraya geldim. Ailecek buraya geldik. Çok kötü bir durum. Mecbur çadır kurduk. Yastık yorgan mecbur hepsini getirdik."

Emine Genç ise, "Depremde evdeydik ama hemen çıktık. O saatten beri buradayız. Ben 17 Ağustos'u da yaşadığım için asla eve girmeyi düşünmüyorum. Yarın akşam da buradayım. Girmeyeceğim, çok korkuyorum" dedi.

Hediye Bala da, "Evimizde kalacak cesaret yok bizde. O yüzden burada kalmak zorundayız. Çayımızı, çerezimizi, kedimizi aldık buraya geldik. Sabaha kadar buradayız. Burada sabahlayacağız" diye konuştu.

Bahçelievler ve Güngören'de toplanma yeri parklar oldu

Bahçelievler ve Güngören'de oturan çok vatandaşlar parklarda toplandı. Deprem sonrası evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar Bahçelievler Yenibosna Kuleli Parkı'nda toplandı.

Parka gelen vatandaşlar evlerinde kalmaktan korktuklarını belirterek gece parkta geçireceklerini dile getirdiler. Bazı vatandaşlar yorgan ve battaniyeleri ile parka gelirken bazıları da çadır kurdu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahar da geceyi parkta geçiren vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlarla konuşan Başkan Bahar, alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi.

Güngörenliler ise Güneştepe Parkı ile Aliya İzzetbegoviç Parkı'na akın etti. Çanta, yorgan, battaniye ve çadırlarıyla parka gelen vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor.

Silivri'de halk korkudan eve giremiyor

Silivri'de deprem sonrası, evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar geceyi parklarda, arabalarında ve sahilde geçiriyor.

Geceyi dışarıda geçiren Irgat Devrim, 1999 depremini de yaşadığını belirterek, "Öğleden beri beşik gibi sallanıyoruz. Birçok artçı sarsıntı oldu. Sosyal medyada da açıklamalar var ama bunu kimse bilemez ki. Saatini, dakikasını kimse bilemez ama yine de bizi tedirgin ediyor" dedi.

Yusuf Demir de 3 yaşındaki çocuğu ve eşiyle beraber dışarıda uyuyacaklarını aktararak, deprem sonrası ailesine telefonla ulaşmaya çalıştığını fakat uzun süre ulaşamadığını söyledi.

Demir, şöyle konuştu:

"Aileme ulaşamamak beni tedirgin etti. Sonra eve geldim ve önceden de yaşadığım tecrübelerle gafil avlanmak istemedim. Evlere girme konusunda tedirginiz. Sabaha kadar bekleyeceğiz. Sosyal medyadaki mesajlar da bizi çok etkiledi."

Sosyal medyadaki mesajlar tedirgin ediyor

Geceyi ailesiyle parkta geçiren Mustafa Demirayak ise "Depremden sonra sosyal medyadan yayınlanan mesajlar bizi tedirgin etti. Bugün burada yatacağız. Eğer yarın bir artçı olursa buradayız, olmazsa evimize gideriz" ifadelerini kullandı.

Alana arkadaşı ile çadır kuran Sadettin Tantankeleş de geceyi dışarıda geçirme kararı aldıkları anlatarak, şunları söyledi:

"Depremden sonra başta evde kalmaya karar verdik. Bütün sokak dışarıda yatıyordu. Biz de çimenlik alana çadır kurup güvenli alana geldik. Sosyal medyada dolaşan iki ses kaydı bizi etkiledi. Sabah staja gideceğiz ama burada bekliyoruz. Buradan eğitimimize devam edeceğiz."

Türk Kızılay ve İBB'den gıda desteği

Türk Kızılay ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar da Silivri Kaymakamlığı'nın arkasındaki parkta bulunan alanda, geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara çorba, çay, konserve gıda ve su dağıtıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na bağlı bir araç ise alanda tedbir amaçlı bekletiliyor.

Kaynak: DHA, AA