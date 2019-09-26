Türkiye

'Sosyal medyada dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgilere itibar etmeyiniz'

26 Eylül 2019 Perşembe 23:13 - Son Güncelleme 26 Eylül 2019 Perşembe 23:47

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.