İstanbul 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 144 kez daha sallandı27 Eylül 2019 Cuma 09:45 - Son Güncelleme 27 Eylül 2019 Cuma 10:00
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 144 artçı sarsıntı kaydedildi. Minaresi yıkılan Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camii, çevresi güvenlik şeridiyle çevrilerek geçici olarak ibadete kapatıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 13.59'da Marmara Denizi Silivri açıklarında oluşan 5,8 büyüklüğündeki sarsıntının ardından artçı depremler sürüyor.
Son verilere göre en büyüğü 4,1 büyüklüğünde, 144 artçı sarsıntı meydana geldi.
Minaresi yıkılan cami geçici olarak ibadete kapatıldı
Avcılar'daki D-100 kara yolunun yanında bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin bir minaresi, dün meydana 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında devrildi.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, yıkılan minarenin enkazını kaldırdı.
Etrafı güvenlik şeridiyle çevrelenerek polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınan caminin geçici olarak kapatıldı.
Kaynak: AA