İstanbul'da 14 okulda eğitime ara verildi27 Eylül 2019 Cuma 10:06 - Son Güncelleme 27 Eylül 2019 Cuma 10:31
İstanbul Valiliği, 14 okulda eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi, Silivri açıklarında dün meydana gelen deprem sonrasında faaliyete başlayan Acil Durum Yönetim Merkezi, çalışmalarına kesintisiz olarak devam ediyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca görevlendirilen teknik ekipler hastane, okul ve kamu binaları öncelikli olmak üzere, hasar ihbarı yapılan mesken ve işyerlerinde “ön tespit” incelemelerine başladı.
Hasar ihbarında bulunulan 55 okulun tamamı kontrol edildi. Detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen 14 okulda bugün eğitim-öğretime ara verildi. Belirtilen okullar haricindeki 7 bin 46 okulda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmadı.
Eğitime ara verilen okullar şöyle:
Sultangazi
İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu
Gaziosmanpaşa
Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
Bahçelievler
Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Yenibosna Ortaokulu
Büyükçekmece
Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu
Silivri
Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu
Arnavutköy
Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
Küçükçekmece
Tahsin Banguoğlu İlkokulu
Nergiz Anaokulu
Atatürk Kız MTAL
Kanarya Ortaokulu
Maltepe
Halit Armay Anadolu Lisesi
Çatalca
Arif Nihat Asya MTAL
Silivri ve Küçükçekmece'deki 2 hastanede küçük çaplı hasar
Öte yandan deprem sonrası yapılan ön tespit incelemelerinde, Silivri ve Küçükçekmece'deki 2 hastanede yapısal olmayan küçük çaplı hasar tespit edildi. Hasarların hizmet sunumuna engel olmadığı açıklandı.
464 bina hakkında hasar ihbarında bulunuldu
İstanbul genelinde toplam 464 bina hakkında hasar ihbarında bulunuldu. İstanbul Valiliği, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce oluşturulan 135 ayrı Ön Tespit İnceleme Ekibi tarafından en kısa sürede kontrol edilerek, vatandaşların bilgilendirileceğini belirtti.
14 kişinin tedavisi devam ediyor
Valiliğin açıklamasında şöyle denildi:
"AFAD Acil Durum Yönetimi Merkezimiz, yaşadığımız depremin olumsuz etkileri ve önümüzdeki süreçte alınması gereken ilave tedbir ve kararların belirlenmesi için 24 saat esasına göre görev yapmaktadır.
Deprem sonrası hastanelerimize sevk edilen 34 vatandaşımızdan 20’si ayakta tedavi edilmiş,14 vatandaşımızın tedavileri çeşitli hastanelerimizde devam etmektedir."
Kaynak: TRT Haber