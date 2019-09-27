İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi, Silivri açıklarında dün meydana gelen deprem sonrasında faaliyete başlayan Acil Durum Yönetim Merkezi, çalışmalarına kesintisiz olarak devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca görevlendirilen teknik ekipler hastane, okul ve kamu binaları öncelikli olmak üzere, hasar ihbarı yapılan mesken ve işyerlerinde “ön tespit” incelemelerine başladı.

Hasar ihbarında bulunulan 55 okulun tamamı kontrol edildi. Detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen 14 okulda bugün eğitim-öğretime ara verildi. Belirtilen okullar haricindeki 7 bin 46 okulda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

Eğitime ara verilen okullar şöyle:

Sultangazi

İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu

Gaziosmanpaşa

Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

Bahçelievler

Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Yenibosna Ortaokulu

Büyükçekmece

Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu

Silivri

Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu

Arnavutköy

Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu

Küçükçekmece

Tahsin Banguoğlu İlkokulu

Nergiz Anaokulu

Atatürk Kız MTAL

Kanarya Ortaokulu

Maltepe

Halit Armay Anadolu Lisesi

Çatalca

Arif Nihat Asya MTAL

Silivri ve Küçükçekmece'deki 2 hastanede küçük çaplı hasar

Öte yandan deprem sonrası yapılan ön tespit incelemelerinde, Silivri ve Küçükçekmece'deki 2 hastanede yapısal olmayan küçük çaplı hasar tespit edildi. Hasarların hizmet sunumuna engel olmadığı açıklandı.

464 bina hakkında hasar ihbarında bulunuldu

İstanbul genelinde toplam 464 bina hakkında hasar ihbarında bulunuldu. İstanbul Valiliği, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce oluşturulan 135 ayrı Ön Tespit İnceleme Ekibi tarafından en kısa sürede kontrol edilerek, vatandaşların bilgilendirileceğini belirtti.

14 kişinin tedavisi devam ediyor

Valiliğin açıklamasında şöyle denildi:

"AFAD Acil Durum Yönetimi Merkezimiz, yaşadığımız depremin olumsuz etkileri ve önümüzdeki süreçte alınması gereken ilave tedbir ve kararların belirlenmesi için 24 saat esasına göre görev yapmaktadır.

Deprem sonrası hastanelerimize sevk edilen 34 vatandaşımızdan 20’si ayakta tedavi edilmiş,14 vatandaşımızın tedavileri çeşitli hastanelerimizde devam etmektedir."

Kaynak: TRT Haber