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Türkiye
İHA 12.10.2023 07:07

Şişli’de 5 katlı binada yangın: 1 yaralı

İstanbul Şişli’de 5 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Dairede mahsur kalan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Şişli’de 5 katlı binada yangın: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]

Şişli İzzetpaşa Mahallesi Deniz Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın 2’nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri dairede çıkan yangına müdahale ederken içeride alevlerin içinde kalan bir vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı.

Dairede mahsur kalan vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık olan yaralıya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangında dairede maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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