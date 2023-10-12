Açık 9.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.10.2023 01:42

Adana'da "huzur ve güven" uygulaması: Aranan 71 kişi yakalandı

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen "huzur ve güven" uygulamasında farklı suçlardan aranan 71 kişi yakalandı.

Adana'da "huzur ve güven" uygulaması: Aranan 71 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bin 836 polisle kent genelinde gerçekleştirilen uygulamada, durumundan şüphelenilen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Helikopter ve dron destekli uygulama kapsamında farklı suçlardan aranan 71 zanlı yakalandı.

Ekipler 25 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 3 kurusıkı tabanca,114 uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Uygulama noktalarında durdurulan araçları trafik yönetmeliği kapsamında da inceleyen ekipler çalıntı olduğu değerlendirilen 5 araç ele geçirdi, 72 sürücüye 391 bin 943 lira ceza uyguladı, 4 aracı trafikten men etti.

Umuma açık 145 iş yerini de denetleyen ekipler, kavşaklarda dilencilik yaptığı tespit edilen 23 kişiye 14 bin 191 lira para cezası uyguladı.

ETİKETLER
Adana
Sıradaki Haber
Bursa'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:04
ABD Gelir İdaresi'nden Microsoft'a yaklaşık 29 milyar dolarlık vergi
01:26
TBMM Genel Kurulu'nda İsrail-Filistin çatışması görüşülecek
01:08
RTÜK üyelerinin seçimine ilişkin karar Resmi Gazete'de
00:33
Bursa'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
00:19
Bitlis'te eylem ve etkinlikler yasaklandı
00:21
Hamas 3 esiri serbest bıraktı
İsrail Lübnan'daki bir camiyi vurdu
İsrail Lübnan'daki bir camiyi vurdu
FOTO FOKUS
Gökyüzünden Gazze: Öncesi ve sonrası
Gökyüzünden Gazze: Öncesi ve sonrası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ