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Türkiye
AA 11.10.2023 23:02

Kapısı açık minibüsten düşen yolcu ağır yaralandı

Başakşehir'de, kapısı açık bırakılan minibüsten düşen yolcu ağır yaralandı.

Kapısı açık minibüsten düşen yolcu ağır yaralandı

Altınşehir Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde kapısı açık halde seyreden minibüsteki bir yolcu dengesini kaybederek, araçtan düştü.

Yerde savrulan 53 yaşındaki K.Y'ye sürücüsü tarafından durdurulan minibüsteki diğer yolcular yardım etti.

Ağır yaralanan yolcu, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, minibüs sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaza sonrası yaşananlar, yolcuların cep telefonu ile çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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