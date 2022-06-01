Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta kamyonet şarampole devrildi: 5 ölü
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ın Uludere ilçesinde kamyonet şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.
Azat Dikmen idaresindeki Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) personelinin bulunduğu kamyonet, Yemişli köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Dikmen’in yanı sıra kamyonetteki Muhammet Mehdi Altürk, Nurettin Yıldız, Özcan Benek ve Fikret Apaydın ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Şırnak ve Uludere devlet hastanelerine kaldırılan 5 yaralı da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Şırnak
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