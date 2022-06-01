Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 17:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eskişehir-Ankara yolunda hortum
Eskişehir - Ankara çevre yolu yakınlarında hortum meydana geldi. Metrelerce uzunluktaki hortum anı kameraya yansıdı.
Eskişehir - Ankara yolunun 26'ncı kilometresinde oluşan hortum yaklaşık bir dakika boyunca etkili oldu.
Kısa süreli paniğe yol açan metrelerce uzunluktaki hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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