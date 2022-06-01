D-100 karayolu İstanbul istikametinde giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 HK 225 plakalı otomobil, Kumburgaz mevkiinde Yenimahalle otobüs durağında bekleyen kişilere çarptı.

Daha sonra savrulan otomobil, devrilerek yaklaşık 50 metre ileride yol kenarında durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı

Kazada 2 öğrenci hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni morga götürüldü.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde kontrollü sağlanan trafik akışı, ekiplerin olay yerindeki çalışmasının ardından normale döndü.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Büyükçekmece Kumburgaz Yenimahalle D-100 Karayolu İstanbul istikametine seyir halindeki bir otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak İETT otobüs durağında bekleyen yolculara çarptığı kaydedildi.