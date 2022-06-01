Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te çalıntı eşya satın alan 10 kişiye gözaltı
Gaziantep'te hırsızlık ve gasp gibi çeşitli suçlarla elde edilen eşyaları satın alan 10 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı zamanlarda çalıntı eşyaları satın aldıkları belirlenen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, kimliğini belirlediği 10 zanlıyı adreslerinde gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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