Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'daki deniz kirliliğine inceleme
[Fotoğraf: AA]
Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz tatil beldesinde denizde oluşan renk değişimi nedeniyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince numune alındı.
Çakraz'da yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki sahilde sabah saatlerinde renk değişimi görüldü.
Kıyıda sarı renge dönüşen deniz suyunun kirliliğini görenler durumu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Sahile gelen ekiplerce, sudan numune alınarak, Gebze'deki TÜBİTAK laboratuvarına gönderildi.
Safranbolu'dan tatile gelen İbrahim İnce, kirlilik nedeniyle denize giremediklerini söyledi.
Denizdeki renk değişimi drone ile de havadan görüntülendi.
Etiketler: Bartın Çevre Kirliliği
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