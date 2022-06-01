Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otobüs şoförünün Türk bayrağı hassasiyeti
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de bir sürücü seyir halindeki otobüsü durdurarak yerdeki Türk bayrağını kaldırdı. Sürücünün duyarlı davranışı kameralara saniye saniye yansıdı.
Setevleri istikametinde seyreden özel halk otobüsü şoförü Kadir Çamur, yerde Türk bayrağı olduğunu gördü.
Otobüsü yol kenarında durduran Çamur, yerdeki Türk bayrağını alarak, özenli bir şekilde aracın ön konsoluna koydu.
Daha sonra yoluna devam eden sürücüyü duyarlılığından dolayı yolcular tebrik etti.
Bu anlar ise otobüsün kamerası tarafından kaydedildi.
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