Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 14:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Dönüşü kaçıran sürücü trafikte metrelerce geri gitti
[Fotoğraf: İHA]
Esenyurt'ta dönüşü kaçıran sürücü trafiğe aldırmadan aracıyla geri geri gitti. Trafiği tehlikeye atan sürücünün o anları kameraya yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı.
Döneceği yeri kaçıran sürücü, metrelerce ileriden dönmek yerine insanların canını hiçe saydı.
Yanından akan trafiğe aldırmayan sürücü, aracını geri geri onlarca metre götürdü.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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