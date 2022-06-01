Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 13:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Halil Sezai hakkında hapis talebi
Sanatçı Halil Sezai hakkında komşusu Hüseyin Meriç'i hedef alan sözleri sebebiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Sezai hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Halil Sezai, İstanbul Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp etmesi sebebiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası almıştı.
Bir konserinde, Meriç'i hedef alan sözleri üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma daha başlatıldı.
Hazırlanan iddianamede, Halil Sezai’nin müşteki Hüseyin Meriç’i hedef alarak küfür ve hakaret içerikli sözler söylediğine yer verildi.
Sezai hakkında, ‘Alenen hakaret’ suçunu işlediği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.
Etiketler: İstanbul
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