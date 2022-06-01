Halil Sezai, İstanbul Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp etmesi sebebiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası almıştı.

Bir konserinde, Meriç'i hedef alan sözleri üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma daha başlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, Halil Sezai’nin müşteki Hüseyin Meriç’i hedef alarak küfür ve hakaret içerikli sözler söylediğine yer verildi.

Sezai hakkında, ‘Alenen hakaret’ suçunu işlediği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.