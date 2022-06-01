Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 12:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, DHA
Otobüste bayılan yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'da otobüse bindikten kısa süre sonra bayılarak yere yığılan adam, şoför tarafından hastaneye yetiştirildi. O anlar kameraya saniye saniye kaydedildi.
Olay, 3 gün önce sabah saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi.
Dağkapı semtinde belediye otobüsüne binen Mehmet B., bir süre sonra bayılarak yere yığıldı. Durumu fark eden otobüs şoförü ve yolcular, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Güzergahından çıkan şoför, otobüsü sağlık ekiplerinin yönlendirmesiyle yakındaki Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sürdü.
O anlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedilirken, hazırda bekletilen sağlık ekipleri Mehmet B.'yi sedyeye alıp ilk müdahaleyi yaptı. Mehmet B., tedavisinin ardından taburcu edildi.
Etiketler: Diyarbakır
Son Haberler
- 14:46
- 14:24
- 14:15
- 14:16
- 14:10
Sıradaki Haber
Ölümden dönen motosikletli darbedilmekten son anda kurtuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz