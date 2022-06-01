Olay, 3 gün önce sabah saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi.

Dağkapı semtinde belediye otobüsüne binen Mehmet B., bir süre sonra bayılarak yere yığıldı. Durumu fark eden otobüs şoförü ve yolcular, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Güzergahından çıkan şoför, otobüsü sağlık ekiplerinin yönlendirmesiyle yakındaki Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sürdü.

O anlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedilirken, hazırda bekletilen sağlık ekipleri Mehmet B.'yi sedyeye alıp ilk müdahaleyi yaptı. Mehmet B., tedavisinin ardından taburcu edildi.