Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalarda uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan bir suç örgütü çökertildi.

Konya merkezli 38 ilde eş zamanlı “Miras Operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı olan 143 şüpheliden 120’si yakalandı. Firari 23 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Yapılan çalışmalarda, 29 bin 11 sikke, 2 bin 219 obje, 30 dedektör (kaçak kazıda kullanılan), 178 bin Türk Lirası, 3 tabanca, 8 tüfek ve 233 fişek ele geçirildi.

Kaçakçılara geçit verilmedi

Tarihi eser varlıklarını Türkiye’den Avrupa’ya kaçıranlara yönelik düzenlenen “Anadolu” operasyonunun ardından “Miras” operasyonuyla da kaçakçılara geçit verilmedi.

Konya Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında söz konusu suç grubu 1 yıl boyunca takip edildi.



Bu takibin sonucunda KOM ekiplerince dün sabah saatlerinde 38 ilde 143 şüphelinin yakalanmasına yönelik Miras adı verilen operasyonun düğmesine basılmıştı.

Kaçak kazıya teşvik ettiler

Suç grubunun Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde; köylerde, sit alanlarında, höyüklerde tarihi eser bulmak amacıyla yasadışı kazı yapan “kaçak kazıcı” olarak adlandırılan şüphelileri yasadışı kazı yapmaya teşvik ettiği, belirli aralıklarla bölge bölge gezerek kaçak kazıcıların çıkarttığı tarihi eserleri söz konusu suç grubu adına “toplayıcı” olarak nitelendirilen kişilerce toplandığı ve bu suç grubunun lideri konumunda olan “pazarlamacı” diye tabir edilen kişiler tarafından yurtdışındaki müzayede evlerinde “kuryeler” vasıtasıyla gönderilerek satıldığı tespit edildi. Satılan bu tarihi eserlerden elde edilen suç gelirlerinin de bu sisteme fayda sağlayan kişilere paylaştırıldığı ortaya çıkartıldı.