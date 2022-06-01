İstanbul'da Bakırköy sahil yolunda hatalı şerit değiştiren bir otomobil sürücüsü,

motosikletliye çarptı.

Düşmekten son anda kurtulan motosikletlinin uyarılarına rağmen, ona çarpan sürücü durmayınca, aralarında kovalamaca başladı.

Aracı bir türlü durduramayan motosikletli, sinirlerine hakim olmakta zorlandı.

Bir süre sonra sürücü aracı durdurdu. Tam özür dilerken, bu kez yoldan geçen diğer sürücüler araya girdi. Tartışma daha da büyüdü.

Motosikletli, tepkiler üzerine tutanak tutamadan yoluna devam etmek zorunda kaldı.