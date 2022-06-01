Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 12:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ölümden dönen motosikletli darbedilmekten son anda kurtuldu
[Fotoğraf: İHA]
Bakırköy Sahil yolunda ilerleyen bir motosikletliye otomobil çarptı. Motosiklet sürücüsü, son anda toparlayarak düşmedi fakat çarptığı halde sürücünün durmaması onu çileden çıkardı. Kazada ölümden, tartışmada da darbedilmekten son anda kurtuldu.
İstanbul'da Bakırköy sahil yolunda hatalı şerit değiştiren bir otomobil sürücüsü,
motosikletliye çarptı.
Düşmekten son anda kurtulan motosikletlinin uyarılarına rağmen, ona çarpan sürücü durmayınca, aralarında kovalamaca başladı.
Aracı bir türlü durduramayan motosikletli, sinirlerine hakim olmakta zorlandı.
Bir süre sonra sürücü aracı durdurdu. Tam özür dilerken, bu kez yoldan geçen diğer sürücüler araya girdi. Tartışma daha da büyüdü.
Motosikletli, tepkiler üzerine tutanak tutamadan yoluna devam etmek zorunda kaldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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