Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 14:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muğla'da ormanlık alanlara giriş yasağı
[Fotoğraf: AA]
Havanın ısınmasıyla orman yangınlarına karşı tedbirler artıyor. Önemli bölümü insan kaynaklı olan yangınları önlemek için Muğla'da yeni kararlar alındı. 31 Ekim tarihine kadar 24 ormanlık alana giriş yasaklandı.
Türkiye'nin en büyük orman yangınlarından birinin çıktığı Muğla'da,, yenilerinin yaşanmaması için önlemler artırılıyor.
Kent genelinde insan yoğunluğu ve yangın riski olan bölgeler tek tek tespit edildi.
Valiliğin aldığı yeni karar ile aralarında Gökova Akbük, Balandağı, Datça Reşadiye Yarımadası, Güvercinlik, Göltürkbükü, İz tuzu, Göcek, Faralya, Kelebekler Vadisi gibi ormanların bulunduğu 24 bölgeye 31 Ekim'e kadar giriş yasaklandı.
Mesire alanları ise kapsam dışında bırakıldı. Bölgelerde, denetimler aralıksız sürdürülecek. Yasağı ihlal edenler hakkında cezai işlem uygulanacak.
Etiketler: Muğla Orman Yangını Orman
Son Haberler
- 15:15
- 15:07
- 15:01
- 14:53
- 14:57
Sıradaki Haber
Dönüşü kaçıran sürücü trafikte metrelerce geri gitti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz