Türkiye'nin en büyük orman yangınlarından birinin çıktığı Muğla'da,, yenilerinin yaşanmaması için önlemler artırılıyor.

Kent genelinde insan yoğunluğu ve yangın riski olan bölgeler tek tek tespit edildi.

Valiliğin aldığı yeni karar ile aralarında Gökova Akbük, Balandağı, Datça Reşadiye Yarımadası, Güvercinlik, Göltürkbükü, İz tuzu, Göcek, Faralya, Kelebekler Vadisi gibi ormanların bulunduğu 24 bölgeye 31 Ekim'e kadar giriş yasaklandı.

Mesire alanları ise kapsam dışında bırakıldı. Bölgelerde, denetimler aralıksız sürdürülecek. Yasağı ihlal edenler hakkında cezai işlem uygulanacak.