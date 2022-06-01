Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 15:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çöp evden 2 kamyon atık çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Amasya'da bir evden 2 kamyon çöp çıktı. Temizlik görevlileri, çuvallara koydukları çöpleri çıkararak kamyona yükledi.
Gökmedrese Mahallesi'nde, 53 yaşındaki Tarık E'ye ait müstakil evden kötü koku gelmesi üzerine mahalle sakinleri Amasya Belediyesine şikayette bulundu.
Eve giden polis, zabıta ve belediye temizlik ekipleri, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu belirledi.
Biriken atıklar nedeniyle adım atmakta zorlanan temizlik görevlileri, çuvallara koydukları çöpleri çıkararak kamyona yükledi.
Tarık E'nin evinden 2 kamyon çöp çıkaran ekipler, burayı temizleyip dezenfekte ettikten sonra değerli eşyalarını ev sahibine teslim etti.
Etiketler: Amasya
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