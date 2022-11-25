Aralarında HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın da bulunduğu bir grup, Şah Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Mem-u Zin Bulvarı'nda "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında izinsiz yürümek istedi.

Polis ekipleri, Şırnak Valiliği tarafından il genelinde uygulanan 7 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı dolayısıyla grubu dağılmaları yönünde uyardı.

Ekipler, uyarılara rağmen yürüyüşe devam eden gruba tazyikli su ile müdahale etti.

Çıkan arbedede polise mukavemet gösteren 24 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.