Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 21:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen "TCSG-6" botu ekibi, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 35 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Etiketler: Çanakkale Düzensiz Göçmenler
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